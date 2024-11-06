Мирзиеев поздравил Путина с проведением "Прямой линии"

Шавкат Мирзиеев позвонил Владимиру Путину. Президент Узбекистана поздравил российского лидера с проведением "Прямой линии".
Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, пишет пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны. Мирзиеев выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
Президент Узбекистан подчеркнул, что Ташкент решительно осуждает террористический акт. Стороны акцентировали намерение продолжить сотрудничество против терроризма.
Помимо этого, глава республики поздравил Путина с успешным проведением "Прямой линии" и пресс-конференции по итогам уходящего года.
В заключение президенты подтвердили стремление развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество по всем направлениям.