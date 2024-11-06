Вестник Кавказа

Мирзиеев поздравил Путина с проведением "Прямой линии"

Мирзиеев поздравил Путина с проведением "Прямой линии"
© Фото: сайт Кремля
Шавкат Мирзиеев позвонил Владимиру Путину. Президент Узбекистана поздравил российского лидера с проведением "Прямой линии".

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, пишет пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе узбекистанской стороны. Мирзиеев выразил соболезнования в связи с гибелью генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

Президент Узбекистан подчеркнул, что Ташкент решительно осуждает террористический акт. Стороны акцентировали намерение продолжить сотрудничество против терроризма.

Помимо этого, глава республики поздравил Путина с успешным проведением "Прямой линии" и пресс-конференции по итогам уходящего года.

В заключение президенты подтвердили стремление развивать взаимовыгодное двустороннее сотрудничество по всем направлениям.

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