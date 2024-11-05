Вестник Кавказа

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана
© Фото: сайт Кремля
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также события в Сирии и в Украине.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонную беседу со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на реализацию достигнутых в ходе майского визита Путина в Узбекистан договоренностей.

Помимо этого, президенты России и Узбекистана обменялись мнениями по текущей ситуации в Сирии и вокруг Украины.

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