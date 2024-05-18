Россия придает большое значение развитию связей с мусульманскими странами - Путин

В приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам встречи группы "Россия – исламский мир" подчеркивается важность сотрудничество с исламскими странами.
В Малайзии стартовало заседание ГСВ "Россия – исламский мир". Текст приветствия главы государства опубликован на сайте Кремля.
"Россия традиционно придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества"
– Путин
Позиции РФ и мусульманских стран совпадают по многим вопросам международной повестки. Стороны выступают за организацию справедливого демократического миропорядка, в основе которого будет равенство, верховенство международного права, свобода от любых форм дискриминации, давления и санкций.