Вестник Кавказа

Россия придает большое значение развитию связей с мусульманскими странами - Путин

Россия придает большое значение развитию связей с мусульманскими странами - Путин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский лидер указал на важность развития связей РФ с мусульманскими странами и ОИС. В Малайзии проходит заседание группы "Россия – исламский мир".

В приветствии президента РФ Владимира Путина к участникам встречи группы "Россия – исламский мир" подчеркивается важность сотрудничество с исламскими странами.

В Малайзии стартовало заседание ГСВ  "Россия – исламский мир". Текст приветствия главы государства опубликован на сайте Кремля.

"Россия традиционно придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества"

– Путин

Позиции РФ и мусульманских стран совпадают по многим вопросам международной повестки. Стороны выступают за организацию справедливого демократического миропорядка, в основе которого будет равенство, верховенство международного права, свобода от любых форм дискриминации, давления и санкций.

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