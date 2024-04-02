Дагестан обеспечит страны ОИС продукцией своих аграриев

В скором времени Дагестан нарастит поставки своей сельскохозяйственной продукции в исламские страны – особым спросом в Иране, Ираке, Турции и Казахстане пользуется дагестанская баранина, выращенная по всем канонам халяль.

В скором времени Дагестан нарастит экспортные поставки продукции местных аграриев в страны Организации исламского сотрудничества (ОИС), где она особо популярна, рассказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Наши производители представили в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" растениеводческую продукцию, томаты и животноводческую продукцию, в том числе баранину - она очень сильно востребована"

- Абдулмуслим Абдулмуслимов

Дагестан уже давно наладил производство высококачественной экологической продукции, а главное – она выращивается по требованиям мирового стандарта: в регионе действует система сертификации халяль, а это позволяет отправлять ее в исламские страны. Особенно это касается мяса и мясных изделий, спектр которых в Дагестане очень велик. Кроме мяса, исламские страны заинтересованы в поставках риса и рыбы, передает ТАСС.

На сегодняшний день 64% внешнеторгового оборота Дагестана составляют страны ОИС – продукты питания местных аграриев и скотоводов охотно покупают Иран, Ирак, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.