Вестник Кавказа

Байрамов отправился в Белград

Байрамов отправился в Белград
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Сербию. Она примет участие в Конференции послов. Основная цель поездки – укрепление и развитие связей.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов прибудет в Сербию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе поездки министр примет участие в Конференции послов. Кроме того, у него запланированы переговоры с сербским коллегой Марко Джуричем и другими официальными лицами.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что главной целью визита является укрепление и развитие дипотношений между Баку и Белградом.

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