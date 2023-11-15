Байрамов отправился в Белград

Глава МИД Азербайджана прибудет с визитом в Сербию. Она примет участие в Конференции послов. Основная цель поездки – укрепление и развитие связей.

Руководитель азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов прибудет в Сербию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе поездки министр примет участие в Конференции послов. Кроме того, у него запланированы переговоры с сербским коллегой Марко Джуричем и другими официальными лицами.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана подчеркнули, что главной целью визита является укрепление и развитие дипотношений между Баку и Белградом.