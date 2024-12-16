Абхазия вошла в пятерку главных направлений для отдыха среди россиян

Где в 2024 году отдыхали российские туристы? По предварительным оценкам АТОР, лидером стала Турция, а Абхазия замыкает первую пятерку.

Самые популярные у российских туристов зарубежные направления назвали в АТОР, подводя итоги 2024 года.

Главным направлением для зарубежных поездок остается Турция - 6,8 млн туристов, рост турпотока с прошлого года на 7,7%. Следом разместился Китай - 1,9 млн туристических поездок, рост оказался значительным, плюс 101%. В ОАЭ отдохнули 1,9 млн россиян, что на 10,3% больше, чем годом ранее. Таиланд выбрали 1,7 млн туристов, рост турпотока составил почти 17,5%. Показатели Абхазии, занимающей пятую строчку, скромнее: 1,5 млн туристов и 7% роста туристического потока. Всего на республику пришлось 8,6% выездного потока из России в этом году.

В топ-10 вошли также Египет, Вьетнам, Мальдивы, Сербия, Куба. Из этих стран самый большой прирост турпотока оказался во Вьетнаме - плюс 83%.

Всего за границу граждане РФ в 2024 году совершили 17,35 млн выездов, это на 17% больше, чем годом ранее.