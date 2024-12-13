Успеть до Нового года: что сейчас покупают россияне?

В конце декабря россияне активизировали закупки, в основном они сосредоточены на покупке продуктов и напитков для новогоднего стола, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) за 10 дней до Нового года.
"В последнюю неделю уходящего месяца основное внимание уделяется покупке продуктов и напитков для праздничного стола… В этот же период повышается активность на елочных базарах - многие приобретают живые елки в последние дни перед праздником"
– председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев
Увеличился и спрос на одежду, многие хотят встретить Новый год 2025 в новом наряде.
Подарки россияне в основном приобретали в начале декабря, тогда выросли продажи электроники, парфюмерно-косметической продукции, товаров для детей, аксессуаров, добавил Караваев, передает ТАСС.