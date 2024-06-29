Новая ТЭС появится в Нахчыване

Нахчыван в Азербайджане обзаведется новой теплоэлектростанцией. Госкомпания SOCAR найдет потенциальных инвесторов и подготовит проект.
В Нахчыване начнется строительство новой теплоэлектростанции. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня.
Переговоры с потенциальными инвесторами начнет нефтяная госкомпания SOCAR. Она также подготовит проект станции и технико-экономическое обоснование. Итоги работы компания передаст правительству Азербайджана в течение 5 месяцев.
После этого Кабмин и Минэкономики Азербайджана начнут обсуждение вопроса финансирования и другие детали. И, наконец, нахчыванское правительство назначит место строительства.