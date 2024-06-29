Вестник Кавказа

Новая ТЭС появится в Нахчыване

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нахчыван в Азербайджане обзаведется новой теплоэлектростанцией. Госкомпания SOCAR найдет потенциальных инвесторов и подготовит проект.

В Нахчыване начнется строительство новой теплоэлектростанции. Соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня.

Переговоры с потенциальными инвесторами начнет нефтяная госкомпания SOCAR. Она также подготовит проект станции и технико-экономическое обоснование. Итоги работы компания передаст правительству Азербайджана в течение 5 месяцев.

После этого Кабмин и Минэкономики Азербайджана начнут обсуждение вопроса финансирования и другие детали. И, наконец, нахчыванское правительство назначит место строительства.

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