Песков: Россия не оставит Абхазию в беде

Абхазия не останется один на один с проблемой катастрофической нехватки электроэнергии – она обязательно получит ответ о ее гуманитарной поставке, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия желает Абхазии только стабильности и процветания, и когда Москве поступит просьба о гуманитарной поставке электроэнергии, ответ обязательно будет, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда попросит, будет ответ, конечно. Абхазия - родная нам страна. Мы признаем их как государство. Это наши соседи. Мы желаем им стабильности и процветания и счастья. Естественно, вместе с нами"

- Дмитрий Песков

Напомним, сегодня исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к России с просьбой обеспечить гуманитарный переток электроэнергии в республику, чтобы избежать возможных последствий энергокризиса на экономику страны. В своем обращении Гунба с сожалением отметил, что в краткосрочной перспективе своими силами Абхазия с проблемой не справится.