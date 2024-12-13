Шторм не остановит очистку пляжей Анапы от мазута

Власти Анапы передали, что сегодня работы по очистке побережья Краснодарского края продолжатся, несмотря на шторм. Ранее их пришлось остановить из-за непогоды.
Работы по борьбе с последствиями разлива нефти на побережье Анапы продолжатся, несмотря на прогнозируемый шторм, рассказали в администрации города.
«Седьмой день в режиме ЧС. Сложные погодные условия сохранятся и сегодня. Пасмурно и ветрено, ночью был шторм. Но несмотря на погоду работы на пляжах будут продолжаться»
- администрация Анапы
Волонтерский штаб начал работать в Витязево 8 декабря. Там активисты получают необходимые инструменты и средства индивидуальной защиты, отметили в сообщении.
Напомним, что сегодня ждут новый выброс мазута на побережье Краснодарского края из-за шторма. Накануне непогода не позволила провести все необходимые работы – инструменты вязнут в мокром песке, а людям просто опасно находится на пляже.