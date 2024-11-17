В море в Стамбуле обнаружили мину

Мину принесло к берегу Черного моря в пригороде Стамбула. Обезвредить объект собираются сегодня утром, сейчас территория находится под контролем.

Морская мина обнаружена накануне вечером в море в районе Шиле в пригороде Стамбула, передает Anadolu.

"Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет о морской мине"

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Мина была замечена очевидцами в море неподалеку от пляжа Агвы и района маяка, эта территория взята под особый контроль. Обезвредить опасный объект планируется сегодня.

Напомним, летом мину принесло к окрестностям турецкого города Эрегли, она также была своевременно обезврежена специалистами.