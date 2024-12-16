Вестник Кавказа

Борьбу с майнингом усилят в Абхазии

Борьбу с майнингом усилят в Абхазии
© Фото: МВД по Дагестану
Власти Абхазии заявили, что активизируют борьбу с майнингом. Там добавил, что будет сделано все для бережливости гуманитарного перетока энергии из России.

И.о. премьера Абхазии Валерий Бганба сообщил о планах абхазского руководства усилить борьбу с майнингом для более экономного использования энергии из России.

Он отметил, что в республике изъяли свыше 500 устройств для майнинга криптовалюты. Бганба добавил, что после решения суда все изъятые устройства будут ликвидированы.

Премьер сказал, что к борьбе с майнингом привлечены службы госбезопасности, милиция, а также энергетики. Кроме того, подчеркнул он, ведется работа с провайдерами интернета.

Бгандба заявил, что республиканские власти делают все возможное для бережливого использования гуманитарного перетока российской электроэнергии.

В заключение он от всего абхазского народа выразил благодарность российскому руководству за помощь в критической ситуации

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