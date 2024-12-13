Энергокризис в Абхазии: еще 23 майнинг-фермы накрыла полиция

В Абхазии продолжается борьба с майнингом. В этот раз полиция обнаружила 20 аппаратов по добыче криптовалют в Сухуме и еще 3 в Пицунде.

В Пицунде и Сухуме обнаружили 23 майнинг-фермы сотрудники МВД Абхазии, рассказали в ведомстве.

3 аппарата изъяли в Пицунде из чердака одного из жилых домов на улице Цитрусовый совхоз. Их владельцем был местный житель.

Еще 20 аппаратов по добыче криптовалют обнаружили в частном доме в Сухуме. Все они принадлежали одному человеку, который в ходе операции правоохранителей Абхазии пытался их переместить.

Майнинг в Абхазии

В Абхазии началась борьба с майнингом из-за энергетического кризиса. Аппараты по добыче криптовалют потребляют больше всего энергии в республике, выяснили специалисты.

Сейчас в республике вводят уголовную ответственность за майнинг криптовалюты на фоне энергодефицита. Новый закон подразумевает как штрафы, так и заключение в тюрьму.