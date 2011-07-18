Иран решился на деноминацию

Иран проведет деноминацию риала - с денежных купюр пропадут сразу четыре нуля, а жители смогут еще два года рассчитываться в магазинах и старыми риалами, и новыми туманами.

Власти Ирана приняли решение убрать с денежных купюр сразу четыре лишних нуля и заменить свою официальную валюту "иранский риал" на "иранский туман", пишет иранское информационное агентство Mehr.

Проект не нов – Кабмин страны предложил провести деноминацию еще в 2019 году, однако именно сегодня президент ИРИ Масуд Пезешкиан в срочном порядке представил его парламенту.

"В тексте законопроекта говорится, что национальной валютой Ирана станет "туман", который будет эквивалентен 10 тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ. В целях облегчения перехода к новой системе на протяжении двух лет будет действовать "период перехода", когда можно будет использовать для расплаты как туманы, так и риалы"

- Mehr

Реформа финансово-банковского законодательства страны заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы, она поможет эффективно бороться с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты.

Сейчас иранский риал, пожалуй, одна из самых дешевых валют в мире – за один доллар здесь приходится платить почи полмиллиона - больше 420 тыс риалов по курсу ЦБ Ирана, рыночный курс иранской валюты еще выше – порой он доходит до 770 тыс риалов. Жители Ирана уже привыкли к такому, зачастую убирая один ноль и называя цену товара в "туманах", которые ходили в стране до исламской революции 1979 года. Однако и этого уже не хватает – приходится убирать еще три нуля, при этом такой "гибрид" все равно упорно называют тем же "туманом".

Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов, пишет издание.