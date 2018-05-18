Иран готов взять на себя функции продовольственного хаба региона

Иран готов активизировать работу своих предприятий пищевой промышленности и заняться транзитом и реэкспортом сельскохозяйственной продукции, чтобы выйти в лидеры как продовольственный хаб региона.

Иран имеет потенциал выступить в качестве регионального хаба для поставок продовольствия, заявил на четвертом заседании 11-й ежегодной конференции экономики бывший заместитель министра сельского хозяйства Ирана Алиреза Пейманпак.

"Страны Центральной Азии, такие как Казахстан, имеют высокий потенциал по производству зерна и других продуктов питания, а с другой стороны, такие страны, как Пакистан и страны Персидского залива, имеют высокий потенциал по импорту продуктов питания; Эту мощность следует учитывать как с точки зрения транзита, так и переработки пищевых продуктов"

- Алиреза Пейманпак

Серьезная часть иранских мощностей пищепрома, занимающихся переработкой муки и кормов для животных, в последние годы оставалась неиспользованной и сейчас может быть задействована без новых инвестиций, передает иранское информационное агентство IRNA.

Кроме этого, у Ирана большой потенциал в сфере транзита, реэкспорта и переработки сельхозпродукции, что позволяет ему экспортировать российскую продукцию даже в европейские страны – в то же время это будет гарантией продовольственной безопасности и для самой страны, отметил замминистра, добавив: транзит и переработка продуктов питания приносят стране большой доход.