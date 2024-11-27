Россия и Иран начали строительство двух новых транспортных маршрутов

В России сегодня стартовало создание двух новых транспортно-логистических маршрутов железнодорожного и речного транспорта, которые свяжут страну с Ираном и значительно сократят время перевалки грузов.

В России сегодня был дан старт реализации двух транзитно-логистических проектов на маршрутах "Ульяновск-Астара" и "Волга-Каспий", которые были инициированы в рамках программы развития транспортировки и транзита.

На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Ульяновской области, генеральный консул Ирана в Казани и чиновники из Индии, Азербайджана, Туркменистана и Ирака, а также руководители транспортных компаний, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Как отметили участники церемонии, цели проекта - увеличение емкости торгового флота и увеличение объемов экономических и транзитных обменов между Ираном и Россией. Запуск новых проектов позволит сократить время доставки товаров на этих маршрутах в три раза - с 21 до 7 дней.