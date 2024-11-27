Вестник Кавказа

Россия и Иран начали строительство двух новых транспортных маршрутов

Россия и Иран начали строительство двух новых транспортных маршрутов
© Фото: ИРНА
В России сегодня стартовало создание двух новых транспортно-логистических маршрутов железнодорожного и речного транспорта, которые свяжут страну с Ираном и значительно сократят время перевалки грузов.

В России сегодня был дан старт реализации двух транзитно-логистических проектов на маршрутах "Ульяновск-Астара" и "Волга-Каспий", которые были инициированы в рамках программы развития транспортировки и транзита.

На торжественном мероприятии присутствовали губернатор Ульяновской области, генеральный консул Ирана в Казани и чиновники из Индии, Азербайджана, Туркменистана и Ирака, а также руководители транспортных компаний, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Как отметили участники церемонии, цели проекта - увеличение емкости торгового флота и увеличение объемов экономических и транзитных обменов между Ираном и Россией. Запуск новых проектов позволит сократить время доставки товаров на этих маршрутах в три раза - с 21 до 7 дней.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1030 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новый год ограничит движение грузовиков в Краснодаре

Новый год ограничит движение грузовиков в Краснодаре

Верхний Ларс сегодня: в очереди скопилось 4,3 тыс фур

Верхний Ларс сегодня: в очереди скопилось 4,3 тыс фур

В горный кластер Сочи запустят дополнительные поезда на Новый год

В горный кластер Сочи запустят дополнительные поезда на Новый год

На Кубани сделают объезд Новороссийска

На Кубани сделают объезд Новороссийска

Симферополь: что посмотреть и куда сходить?

Симферополь: что посмотреть и куда сходить?

Оползень остановил движение на дороге в Сочи

Оползень остановил движение на дороге в Сочи

Очередной провал грунта случился в Краснодаре

Очередной провал грунта случился в Краснодаре

Тысячи платных парковок установили в Анапе

Тысячи платных парковок установили в Анапе

Верхний Ларс: пункты обогрева открыли на границе

Верхний Ларс: пункты обогрева открыли на границе

Оползни ограничили движение на двух федеральных трассах в Сочи

Оползни ограничили движение на двух федеральных трассах в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы