Вестник Кавказа

Путин отметил стабильность в отношениях России и Ирана

Путин отметил стабильность в отношениях России и Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин заявил, что связи России и Ирана стабильны. Он подчеркнул, что страны реализуют большие проекты в логистике, энергетике и других сферах.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", рассказал о развитии торгово-экономических связей России и Ирана.

Он отметил, что Москва и Тегеран развивают стабильные и надежные отношения. Путин подчеркнул, что обе страны наращивают товарооборот, по итогам 2024 года прогнозируется рост.

Президент также заявил, что Россия и Иран реализуют большие проекты в логистике, промышленной кооперации, энергетике и обеспечении безопасности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Заместитель Хаменеи прибыл в Москву

Заместитель Хаменеи прибыл в Москву

Глава МИД Ирана приедет в Россию обсудить Сирию

Глава МИД Ирана приедет в Россию обсудить Сирию

Россия, Иран и Турция ищут выходы из сирийского коллапса

Россия, Иран и Турция ищут выходы из сирийского коллапса

Россия и Иран обновят отношения в ближайшее время

Россия и Иран обновят отношения в ближайшее время

Путин и Пезешкиан встретятся для обсуждения кризиса в Сирии

Путин и Пезешкиан встретятся для обсуждения кризиса в Сирии

Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин

Москва и Тегеран согласуют дату подписания договора – Путин

Путин и Пезешкиан поговорили о ситуации в Сирии

Путин и Пезешкиан поговорили о ситуации в Сирии

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Россия, Турция и Иран координируются по Сирии

Грузооборот на границе Азербайджана и России вырос в пять раз

Грузооборот на границе Азербайджана и России вырос в пять раз

Как Россия и Иран собираются вместе развивать искусственный интеллект

Как Россия и Иран собираются вместе развивать искусственный интеллект

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы