Путин отметил стабильность в отношениях России и Ирана

Владимир Путин заявил, что связи России и Ирана стабильны. Он подчеркнул, что страны реализуют большие проекты в логистике, энергетике и других сферах.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!", рассказал о развитии торгово-экономических связей России и Ирана.

Он отметил, что Москва и Тегеран развивают стабильные и надежные отношения. Путин подчеркнул, что обе страны наращивают товарооборот, по итогам 2024 года прогнозируется рост.

Президент также заявил, что Россия и Иран реализуют большие проекты в логистике, промышленной кооперации, энергетике и обеспечении безопасности.