Главная елка Шымкента зажглась "с огоньком"

В третьем по величине мегаполисе Казахстана Шымкенте сегодня в прямом смысле слова вспыхнула главная городская новогодняя елка - теперь она нуждается в восстановлении.

Сегодня вечером на торжественной церемонии открытия главной городской елки в казахстанском Шымкенте в прямом смысле слова вспыхнула лесная красавица – это произошло в тот момент, когда на ней вспыхнули новогодние елочные гирлянды, за происшедшим наблюдала толпа жителей мегаполиса.

"Сегодня на площади "Астана" во время церемонии зажжения новогодней елки под открытым небом, произошло короткое замыкание электропроводки. В результате произошло возгорание елки на площади 0,2 кв. м. Благодаря оперативному реагированию дежурных сотрудников ДЧС загорание было полностью локализовано и потушено в течение 4 минут. Жертв и пострадавших нет"

- МЧС Казахстана

Пожарные, говорят, все исправили. А вообще, людям праздник и программа, похоже, понравились. Горящая елка никого не напугала и народ остался на площади, - написала в соцсетях одна из жительниц города.