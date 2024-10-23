Вестник Кавказа

Россия реанимировала "Дружбу" с Венгрией

Россия реанимировала "Дружбу" с Венгрией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия постепенно восстанавливает работу сломавшегося в четверг трубопровода "Дружба": если накануне нефть вновь стала получать Беларусь, то сегодня "черное золото" вернулось в Венгрию.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал сегодня о возобновления прокачки российской нефти венгерским покупателям по трубопроводу "Дружба", прекратившему свою работу три дня назад.

Россия с 19 декабря не могла поставлять положенные по контрактам объемы трубопроводной нефти в Беларусь, Венгрию, Чехию и Словакию в связи с неуточненными поломками трубопроводной инфраструктуры.

Согласно заявлению Сийярто, в воскресенье эти поломки были устранены. Министр подчеркнул, что Венгрия вновь в полной мере обеспечена необходимыми для выработки электроэнергии ресурсами.

"Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" возобновились. Энергоснабжение Венгрии в безопасности"

– Петер Сийярто

Напомним, что прокачку нефти в Беларусь по "Дружбе" удалось восстановить накануне. По данным белорусских СМИ, двухдневный перерыв в импорте российской нефти не сказался на работе местных нефтеперерабатывающих предприятий.

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