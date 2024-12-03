Вестник Кавказа

В Венгрии пообещали наложить вето на санкции ЕС против Тбилиси

В Венгрии пообещали наложить вето на санкции ЕС против Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия нашла европейского союзника в лице Венгрии. Будапешт пообещал блокировать репрессивные меры Брюсселя против грузинских властей.

Венгрия готова оказать противодействие решениям европейских властей против властей Грузии. Как заявил глава МИД страны Петер Сийярто, Будапешт наложит вето на возможные санкции ЕС. 

"Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, то венгерское правительство при необходимости наложит вето на это решение, потому что считает его бессмысленным и неоправданным"

– Петер Сийярто

Сийярто заявил, что Брюссель проводит политику двойных стандартов. По словам главы венгерского МИД, народ Грузии избрал консервативное правительство, что вызвало негодование "либерального мейнстрима". 

По словам главы венгерской дипломатии, либерально ориентированные деятели готовы признавать демократический выбор народа только в случае победы либеральных сил, тогда как консервативные партии в такой картине мира априори лишены права на народную поддержку. 

"Либеральный мейнстрим обычно таков: если консервативная, патриотическая партия побеждает на выборах, они немедленно ставят под сомнение демократичность политической системы"

– Петер Сийярто 

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