Лавины вновь могут сойти в горах Адыгеи

Очередное объявлении о возможности схода лавин объявили в горных районах Адыгеи. Это уже пятое предупреждение за сезон.

В горах Адыгеи вновь объявили о возможности схода лавин в ближайшие дни, рассказали в местном МЧС.

«До 18:00 мск 25 декабря в горах Республики Адыгея выше 1,5 тыс. метров лавиноопасно»

- МЧС Адыгеи

Это уже пятый раз, когда в Адыгее выходит экстренное предупреждение. Ранее опасность лавин была объявлена до 13 декабря.

Напомним, что с 2025 года в столице Адыгеи, Майкопе, введут туристический налог. Собранные средства пойдут в бюджет района и будут направлены на развитие инфраструктуры.