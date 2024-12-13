Новый график отключений света начал действовать в Абхазии

С началом гуманитарных поставок электроэнергии из России с сегодняшнего дня жители Абхазии будут получать электричество по 20 часов в сутки. В дневное время свет будут отключать с 23 декабря на два часа, также двухчасовое отключение вводится в ночные часы.

Россия не оставит Абхазию без света и тепла зимой – в ближайшие месяцы РФ бесплатно направил в республику 327 млн кВт/ч электроэнергии, это позволяет минимизировать сроки отключений света у жителей Абхазии.

Новый график отключений электричества в Абхазии запускают сегодня, 23 декабря, ожидается, что он будет действовать до конца февраля. Согласно ему Абхазия будет обеспечена электроэнергией на протяжении 20 часов ежедневно. Новый график включает одно ночное и одно дневное отключение продолжительностью два часа каждое. Так, в Сухуме, в зависимости от района, свет будут отключать с полуночи до двух часов, либо с двух до четырех часов ночи, повторное отключение - через 12 часов. В Гагре света не будет в период с шести до восьми - как утром, так и вечером.

Проблему энергокризиса, из-за которого днем свет в Абхазии был лишь на протяжении 2 часов 40 минут, решило временное правительство республики, обратившееся к российскому руководству с напоминанием о союзнических отношениях между странами.