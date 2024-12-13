Вестник Кавказа

Новый график отключений света начал действовать в Абхазии

Лампочка
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
С началом гуманитарных поставок электроэнергии из России с сегодняшнего дня жители Абхазии будут получать электричество по 20 часов в сутки. В дневное время свет будут отключать с 23 декабря на два часа, также двухчасовое отключение вводится в ночные часы.

Россия не оставит Абхазию без света и тепла зимой – в ближайшие месяцы РФ бесплатно направил в республику 327 млн кВт/ч электроэнергии, это позволяет минимизировать сроки отключений света у жителей Абхазии.

Новый график отключений электричества в Абхазии запускают сегодня, 23 декабря, ожидается, что он будет действовать до конца февраля. Согласно ему Абхазия будет обеспечена электроэнергией на протяжении 20 часов ежедневно. Новый график включает одно ночное и одно дневное отключение продолжительностью два часа каждое. Так, в Сухуме, в зависимости от района, свет будут отключать с полуночи до двух часов, либо с двух до четырех часов ночи, повторное отключение - через 12 часов. В Гагре света не будет в период с шести до восьми - как утром, так и вечером.

Проблему энергокризиса, из-за которого днем свет в Абхазии был лишь на протяжении 2 часов 40 минут, решило временное правительство республики, обратившееся к российскому руководству с напоминанием о союзнических отношениях между странами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1860 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Абхазии ждут 327 млн кВт/ч бесплатной энергии из России

В Абхазии ждут 327 млн кВт/ч бесплатной энергии из России

Россия бесплатно вернет в Абхазию свет

Россия бесплатно вернет в Абхазию свет

Песков: Россия не оставит Абхазию в беде

Песков: Россия не оставит Абхазию в беде

Абхазия просит электричество у России

Абхазия просит электричество у России

В МЧС Абхазии сделали заявление в связи с энергетическим кризисом

В МЧС Абхазии сделали заявление в связи с энергетическим кризисом

Обстановка в Абхазии: как отключения света скажутся на туризме?

Обстановка в Абхазии: как отключения света скажутся на туризме?

В Абхазии резко выросли цены на хлеб

В Абхазии резко выросли цены на хлеб

Энергокризис в Абхазии: еще 23 майнинг-фермы накрыла полиция

Энергокризис в Абхазии: еще 23 майнинг-фермы накрыла полиция

Обстановка в Абхазии сегодня: что со светом, связью, водой, интернетом?

Обстановка в Абхазии сегодня: что со светом, связью, водой, интернетом?

Центральная трасса Абхазии может остаться на ночь без света

Центральная трасса Абхазии может остаться на ночь без света

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы