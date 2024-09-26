Министр обороны Азербайджана принял делегацию турецких военных

В министерстве обороны Азербайджана Баку и Анкара прошла встреча главы ведомства Закира Гасанова с делегацией сухопутных войск Турции, которую возглавлял командующий ими генерал армии Сельчук Байрактароглу.

Делегацию турецких военных во главе с командующим сухопутными войсками Турции генералом армии Сельчуком Байрактароглу, прибывшую в Азербайджан с официальным визитом, сегодня принял министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, сообщает министерство обороны страны.

"Была отмечена важность реализации надлежащих мер, связанных с исполнением Шушинской декларации, отражающей дружественные отношения глав двух братских государств. Министр особо подчеркнул роль стратегического партнерства между Азербайджаном и Турцией в обеспечении мира и стабильности в регионе"

- Минобороны Азербайджана

Участники встречи отметили важное значение азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня, прошедшего на прошлой неделе в столице Турции Анкаре, отметив его значимость в обеспечении слаженности армий двух стран.

Также стороны обменялись мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной сфере и по многим другим вопросам взаимодействия и сотрудничества азербайджанских и турецких военных.