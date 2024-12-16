Вестник Кавказа

В Казахстане приведут в порядок коммунальные сети за $13 млрд

В Казахстане приведут в порядок коммунальные сети за $13 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
$13 млрд в Казахстане направят на модернизацию энергетических и жилищно-коммунальных сетей. Проект рассчитан на пять лет.

В течение пяти лет в Казахстане на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства направят около 6,8 трлн тенге ($13 млрд). Об этом сообщили на совещании правительства республики. 

Сообщается, что средства на ремонт коммунальной инфраструктуры будут поступят прежде всего в регионы с износом сетей более 65-70%. 

Отметим, что наибольший износ наблюдается в энергосистеме республики. Власти планируют добиться снижения износа с 62% до 45%. 

Ожидается, что работы по модернизации затронут  порядка 86 тыс км коммунальных сетей.

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