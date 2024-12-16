В Казахстане приведут в порядок коммунальные сети за $13 млрд

$13 млрд в Казахстане направят на модернизацию энергетических и жилищно-коммунальных сетей. Проект рассчитан на пять лет.

В течение пяти лет в Казахстане на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства направят около 6,8 трлн тенге ($13 млрд). Об этом сообщили на совещании правительства республики.

Сообщается, что средства на ремонт коммунальной инфраструктуры будут поступят прежде всего в регионы с износом сетей более 65-70%.

Отметим, что наибольший износ наблюдается в энергосистеме республики. Власти планируют добиться снижения износа с 62% до 45%.

Ожидается, что работы по модернизации затронут порядка 86 тыс км коммунальных сетей.