Вестник Кавказа

Драка со смертельным исходом произошла у метро в Тбилиси

Драка со смертельным исходом произошла у метро в Тбилиси
В ходе драки возле метро в Тбилиси был убит один человек. Еще несколько участников конфликты получили ранения.

В Тбилиси произошла драка с участием нескольких мужчин, в результате которой один из них был убит. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно предварительной информации, между группой местных жителей произошел конфликт возле станции метро "Варкетили". В какой-то момент он перерос в драку, в ходе которой один мужчина была убит, еще несколько были ранены.

Обвиняемого в убийства уже задержали. Ведется расследование.

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