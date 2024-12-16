Драка со смертельным исходом произошла у метро в Тбилиси

В ходе драки возле метро в Тбилиси был убит один человек. Еще несколько участников конфликты получили ранения.

В Тбилиси произошла драка с участием нескольких мужчин, в результате которой один из них был убит. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно предварительной информации, между группой местных жителей произошел конфликт возле станции метро "Варкетили". В какой-то момент он перерос в драку, в ходе которой один мужчина была убит, еще несколько были ранены.

Обвиняемого в убийства уже задержали. Ведется расследование.