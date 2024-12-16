На "Архызе" смогут отдохнуть дети с нарушением здоровья

Карачаево-черкесский всесезонный горный курорт "Архыз" первым из здравниц Северного Кавказа запустил благотворительную зимнюю программу оздоровления для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии смогут отдохнуть даже дети с ограниченными возможностями здоровья – здравница первой на Северном Кавказе ввела у себя благотворительную зимнюю программу оздоровления и социализации для детей с аутоиммунными и генетическими заболеваниями, синдромом Дауна и ДЦП, сообщили в пресс-службе курорта.

Гендиректор "Архыза" Роман Киранчук назвал открытие этого центра долгожданным и важным событием, к которому руководство популярной во всей России здравницы готовилось на протяжении всего года, передает ТАСС.

"Маленьким гостям курорта будут предоставлены специально оборудованные комфортабельные помещения проката и раздевалки с туалетами. Для катания и тренировок оборудована адаптивная зона на трассе "Романтик". Команда "Архыза" сделает все возможное, чтобы дети уехали от нас счастливыми и переполненными эмоциями"

- Роман Киранчук

Схема работы новой программы проста: родителям нужно будет только подать заявку и заполнить анкету на специальной странице сайта АНО "Лига Мечты", остальное возьмет на себя руководство курорта, которое предоставит детям бесплатные экипировку и инвентарь, а также обеспечит их профессиональными инструкторами.

Дети в возрасте от 4 до 18 лет смогут научиться катанию на горных лыжах в формате мастер-классов и программ реабилитации индивидуально, с родителями или в составе групп.

У детей с ОВЗ будут не только комфортная и доступная среда, перед ними откроются новые горизонты для общения, образования и культурного обогащения, в которых они смогут на равных правах смогут участвовать в туристических активностях, отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.