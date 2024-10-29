Вестник Кавказа

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с 63-летием
© Фото: официальный сайт президента Казахстана
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, отметив: под его руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в 63-летием, направив ему свои искренние поздравления и сердечные пожелания.

"Благодаря Вашим неустанным усилиям и созидательной политике Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении социальной стабильности, экономической устойчивости и международного авторитета. Под Вашим мудрым руководством страна уверенно движется вперед, реализуя масштабные проекты и улучшая благосостояние народа"

- Касым-Жомарт Токаев

Казахстанский лидер дал высокую оценку огромного вклада главы Азербайджана в углубление казахско-азербайджанского стратегического партнерства, основанного на многовековой дружбе и взаимной поддержке.

Азербайджан и Казахстан имеют огромный потенциал для дальнейшего развития тесного взаимодействия, и совместными усилиями страны приумножат достижения и выведут многогранные межгосударственные связи на новый уровень плодотворного сотрудничества, отметил Токаев.

В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского Азербайджана.

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