Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с 63-летием

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в 63-летием, направив ему свои искренние поздравления и сердечные пожелания.
"Благодаря Вашим неустанным усилиям и созидательной политике Азербайджан добился впечатляющих успехов в укреплении социальной стабильности, экономической устойчивости и международного авторитета. Под Вашим мудрым руководством страна уверенно движется вперед, реализуя масштабные проекты и улучшая благосостояние народа"
- Касым-Жомарт Токаев
Казахстанский лидер дал высокую оценку огромного вклада главы Азербайджана в углубление казахско-азербайджанского стратегического партнерства, основанного на многовековой дружбе и взаимной поддержке.
Азербайджан и Казахстан имеют огромный потенциал для дальнейшего развития тесного взаимодействия, и совместными усилиями страны приумножат достижения и выведут многогранные межгосударственные связи на новый уровень плодотворного сотрудничества, отметил Токаев.
В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского Азербайджана.