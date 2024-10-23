В промпарке Агдама будут выпускать востребованные металлоконструкции

В освобожденном от армянский оккупации Агдамском районе Азербайджана заработает новый проект – промышленный парк района вскоре начнет выпускать металлоконструкции, сообщает Минэкономики страны.

Азербайджанское ООО Met Invest получило статус резидента Агдамского промышленного парка, сообщило сегодня Агентство по развитию экономических зон при министерстве экономики страны.

Компания обогатит спектр продукции, уже выпускаемой промпарком, металлоизделиями = ее завод будет производить арматуру, угольники и стальную проволоку в количестве до 144 тыс т в год – в него будет инвестировано 18 млн манатов ($10,5 млн), передает Trend.

Рынок сбыта востребованной во всем мире будет огромен – в ней нуждаются не только предприятия внутри страны, но и строительные компании многих стран мира, говорится в сообщении.