Новый президент Грузии принимает поздравления

Мировые лидеры поздравляют Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии – накануне он стал шестым президентом страны и вступит в должность после инаугурации в канун Нового 2025 года, которая пройдет 29 декабря.

Новоизбранный шестой по счету президент Грузии Михаил Кавелашвили получает поздравления с победой на выборах от лидеров мировых государств.

Первым его поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Верю, что мы приложим совместные усилия для дальнейшего укрепления и расширения наших межгосударственных отношений и стратегического партнерства ради процветания наших стран и народов, обеспечения стабильности и безопасности нашего региона, реализации его экономического потенциала"

- Ильхам Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем послании выразил надежду на укрепления отношений между странами.

"Армения надеется на укрепление стратегического партнерства и углубление сотрудничества на всех уровнях. Я желаю Михаилу Кавелашвили успехов на этом важном посту"

- Никол Пашинян

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем поздравлении в связи с избранием на должность президента Грузии Кавелашвили выразил надежду на возобновление плодотворного взаимодействия между Минском и Тбилиси и пожелал ему успешной работы на благо своей страны.

Президент Республики Сербской Александр Вучич в своем поздравлении пригласил его посетить Сербию с официальным визитом.

"Уверен, что наши страны продолжат развивать дружественные отношения и что совместная поддержка мира, стабильности и сотрудничества станет приоритетом в наших двусторонних отношениях, которые будут подкреплены общей поддержкой на международной арене"

- Александр Вучич

Напомним, первым Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны поздравил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, который отметил, что это событие является важной вехой в укреплении грузинской государственности. Это стало первым за 20 лет случаем, когда Грузия избрала "патриота и психически уравновешенного президента". Также он высказался о действующем президенте Саломе Зурабишвили, которая отказывается признавать электоральный процесс: она должна будет оставить свой пост.