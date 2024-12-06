Кобахидзе поздравил Кавелашвили с избранием на пост президента

Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии. Премьер страны Кобахидзе отметил, что в Грузии впервые за 20 лет появился патриотически настроенный и психологически зрелый лидер.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента страны. По словам премьера, это событие является важной вехой в укреплении грузинской государственности.

"Я уверен, что избрание Михаила Кавелашвили на важнейшую должность внесет важный вклад в укрепление государственности Грузии и нашего суверенитета, а также в сокращение радикализма и поляризации в нашей стране"

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе также высказался о действующем президенте Саломе Зурабишвили, которая отказывается признавать электоральный процесс. По словам премьера страны, она должна будет оставить свой пост.

Избрание Кавелашвили, по словам Кобахидзе, станет первым за 20 лет случаем, когда Грузия получит "патриота и психически уравновешенного президента".