Вестник Кавказа

Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили

Шестым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили
© Фото: “Грузинская мечта“
Избирательная коллегия избрал Михаила Кавелашвили президентом. Церемония инаугурации главы государства состоится в конце декабря.

Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран на пост президента страны по итогам голосования Избирательной коллегии.

Как пишет грузинский ЦИК, избранный глава государства получил 224 голоса выборщиков. Там же добавили, что один бюллетень был признан недействительным.

Отмечается, что Кавелашвили стал шестым президентом в истории независимой Грузии. Инаугурация нового главы государства запланирована на 29 декабря текущего года.

Избрание прокомментировал грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что действующему президенту Саломе Зурабишвили придется оставить должность.

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