Вестник Кавказа

Причастность к убийству Хании признали в Израиле

Исраэль Кац
© Фото: сайт МИД Израиля
Глава израильского оборонного ведомства подтвердил причастность страны к ликвидации главы политбюро ХАМАС. Исмаил Хания был убит минувшим летом.

Министр обороны Израиля впервые признал, что за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании стоило еврейское государство. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.

"Мы ударим по стратегической инфраструктуре хуситов и обезглавим их лидеров. Так же, как мы сделали с Ханией, Синваром и Насруллой в Тегеране, Газе и Ливане — мы сделаем это в Ходейде и Сане"

– Исраэль Кац

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