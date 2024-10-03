Вестник Кавказа

Судно с грузом затонуло в порту в Стамбуле

Судно с грузом затонуло в порту в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции сообщили о затонувшем судне с грузом. Случай произошел в понедельник в стамбульском порту.

В порту Амбарлы в Стамбуле ушел ко дну контейнеровоз. Об этом рассказали 23 декабря в Минтрансе Турции.

"Контейнеровоз Amnah лег на бок в порту Амбарлы в Стамбуле, состоящий из 15 человек экипаж эвакуирован"

– турецкое ведомство

На кадрах, представленных министерством, видно, что судно затонуло прямо возле причала.

В настоящее время специалисты пытаются достать контейнеры из воды. Ведутся также работы по недопущению загрязнения окружающей среды.

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