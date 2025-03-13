Вестник Кавказа

Поезд горел сегодня в Казахстане

Поезд горел сегодня в Казахстане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар произошел во время движения в поезде, направлявшемся из Костаная в Алматы. Состав принадлежал частному перевозчику. В нем загорелся один из вагонов.

ЧП случилось в поезде с пассажирами, который ехал по маршруту из Костаная в Алматы, об инциденте рассказали в пресс-службе компании КТЖ ("Казахстанские железные дороги").

В сообщении уточняется, что загорелся вагон в частном поезде. Это произошло на отрезке пути Астана – Караганда. Время событий – 11:13 (09:13 мск). Состав принадлежал частному перевозчику – компании "Турксиб Астана".

В результате никто не пострадал. Вагон отцепили от состава. Его тушили с использованием пожарного поезда, который был направлен со станции Астана.

Почему случилось такое сравнительно редкое происшествие, пока не известно. Причины установят специалисты.

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