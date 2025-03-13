Вестник Кавказа

Сезон пожаров на Ставрополье стартует в апреле

Сезон пожаров на Ставрополье стартует в апреле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 1 апреля в Ставропольском крае будет идти пожароопасный сезон. Он продлится до поздней осени.

Сроки пожароопасного сезона обозначили в Ставропольском крае: он пройдет с 1 апреля по 1 ноября. Соответствующее решение приняло региональное правительство. Постановление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Также краевое правительство выделило 50 наиболее пожароопасных городов и сел в регионе.

Как сообщает ставропольское МЧС, в этот период жители и гости региона должны с особой внимательностью и осторожностью относиться к огню.

Напомним, что число пожаров в городах Кавминвод стало в два раза больше с начала 2025 года. Два последних крупных пожара случились в Железноводске.

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