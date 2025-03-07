Власти заплатят вознаграждение за информацию о пожарах в Железноводске

Те, кто имеют информацию о зачинщиках пожаров в Железноводске, получат награду. Она составит от 50 до 100 тыс рублей.

Власти Железноводска готовы выплатить от 50 до 100 тыс рублей за информацию о зачинщиках недавних лесных пожаров, рассказал мэр Евгений Бакулин.

"У нас одна из самых больших в крае территорий городского леса - более 4 тысяч га, а заказника - 10 тысяч га. Это может привести к печальным последствиям, если поднимется сильный ветер, огонь уже мы не остановим. Он просто пойдет по сухостою, по деревьям, поднимаясь вверх"

- Евгений Бакулин

Он передал, что пожар на горе Железная случился в месте, где нет пеших тропинок и мест для отдыха, поэтому пикник там невозможен. Очевидцы видели недалеко от очага возгорания подозрительного мужчину в перчатках и плаще в очень теплую погоду.

Около горы Развалка отдыхающие также заметили неизвестного, который постоянно смотрел в бинокль, а после возникновения огня скрылся.