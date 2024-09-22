Плывший в Грузию сухогруз столкнулся с судном в Босфорском проливе

Два судна столкнулись в четверг у побережья Турции. В результате происшествия пострадавших нет.
В проливе Босфор у берегов Стамбула произошло столкновение двух сухогрузов. Об этом информирует 3 октября Минтранса Турции.
Одно судно направлялось из Батуми в Саудовскую Аравию, а второе – из Испании в Батуми.
"80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми"
– турецкое ведомство
В результате инцидента ни один человек не пострадал. Согласно предварительной информации, судна отбуксируют к причалу в Мраморном море.
Суднам причинен материальный ущерб.