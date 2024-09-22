Вестник Кавказа

Плывший в Грузию сухогруз столкнулся с судном в Босфорском проливе

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Два судна столкнулись в четверг у побережья Турции. В результате происшествия пострадавших нет.

В проливе Босфор у берегов Стамбула произошло столкновение двух сухогрузов. Об этом информирует 3 октября Минтранса Турции.

Одно судно направлялось из Батуми в Саудовскую Аравию, а второе – из Испании в Батуми.

"80-метровый сухогруз Ayed 1 под флагом Того, следовавший из Батуми в Саудовскую Аравию, столкнулся в Босфоре со 180-метровым сухогрузом BUNUN ACE под флагом Панамы, следующим из Испании в Батуми"

– турецкое ведомство

В результате инцидента ни один человек не пострадал. Согласно предварительной информации, судна отбуксируют к причалу в Мраморном море.

Суднам причинен материальный ущерб.

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