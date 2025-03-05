Первый самолет L-410 появился у спасателей Казахстана

В распоряжение казахстанских спасателей впервые оказался самолет L-410. Это уникальное воздушное судно способно действовать в экстремальных температурах в диапазоне ста градусов – от плюс до минус 50.

МЧС Казахстана обрело первый многоцелевой двухмоторный самолет L‑410, подробности рассказали в пресс-службе министерства.

Борт войдет в состав авиапарка "Казавиаспаса". Он будет заниматься мониторингом, доставлять по назначению гуманитарные грузы и спасателей, а также эвакуировать раненых.

Воздушное судно отличается тем, что может действовать в максимально сложных условиях. Так, для посадки L-410 подходят аэродромы с грунтовой поверхность, а также покрытые снегом или травой. Для взлета самолету достаточно полукилометровой полосы. Борт способен выполнять все свои функции при экстремально низких и экстремально высоких температурах, от - 50 до + 50 градусов.

В L‑410 вмещается 19 пассажиров, в том числе самолет предназначен для перевозки больных со сложными болезнями инфекционного характера. Он может также перевезти 1,8 т груза. Дальность полета – 6,5 тыс км.