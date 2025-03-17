Вестник Кавказа

В Казахстане планируют создать криптобанк

В Казахстане планируют создать криптобанк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Первый криптобанк может открыться в Казахстане. С таким предложением выступил депутат Азат Перуашев.

Власти Казахстана задумались о контроле над криптовалютными операциями. Однако вместо часто встречающихся в мировой практике репрессивных мер депутат парламента республики Азат Перуашев выступил с предложением создать криптобанк.     

"А сегодня, с учетом поручения президента, эффективным инструментом регулирования отрасли может стать создание криптобанка, учреждение, которое возьмет на себя функции контроля, обмена и хранения цифровых активов в легальном поле"

– Азат Перуашев 

Согласно позиции народного избранника, криптобанк может способствовать развитию финансовых технологий в Казахстане, а также выходу криптовалют из "тени".   

Отметим, что криптобанки – одна из тенденций финтеха последних лет. Например, в США такая организация начала работу в 2021 году. Компания Anchorage стала первым криптобанком федерального уровня в стране.

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