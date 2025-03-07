Вестник Кавказа

Британская нефтегазовая компания собирается судиться с Казахстаном

Британская нефтегазовая компания собирается судиться с Казахстаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas подала иск против Казахстана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров за расторжение страной контракта на нефтедобычу.

Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas намерена отсудить у Казахстана сотни миллионов долларов за то, что власти страны лишили ее выгодного контракта на разработку казахстанского месторождения Кемерколь.

Пару дней назад иск компании к Минюсту Казахстана официально зарегистрировал Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), передает Sputnik Казахстан.

"В апреле 2021 года компания уже заявляла о намерении направить аналогичный иск против Казахстана на крупную сумму за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области"

- отраслевой канал Energy monitor

Спор между властями Казахстана и руководством британской компании тянется уже 20 лет, с 2005 года: именно тогда компания купила 100% долю в казахстанском месторождении, потратив на это $8,5 млн. Она пробурила несколько разведочных скважин, но через три года, в 2008-м, власти Казахстана разорвали контракт на недропользование по неизвестным причинам.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1175 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Эрдоган возложил на оппозицию вину за волну насилия в Турции

Эрдоган возложил на оппозицию вину за волну насилия в Турции

В Турции арестовали мэра Стамбула

В Турции арестовали мэра Стамбула

Еще четверых участников махачкалинских беспорядков осудили на Ставрополье

Еще четверых участников махачкалинских беспорядков осудили на Ставрополье

Членам банды рэкетиров вынесли приговор на Ставрополье

Членам банды рэкетиров вынесли приговор на Ставрополье

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Почему США атаковали Йемен: война или нет?

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

Суд назначил наказание для бизнесмена за мошенничество на госконтрактах на Ставрополье

В Казахстане зачитали приговор организаторам очередной пирамиды

В Казахстане зачитали приговор организаторам очередной пирамиды

Кахахстанцам разрешат подавать коллективные иски

Кахахстанцам разрешат подавать коллективные иски

Подпишут ли Баку и Ереван мирный договор?

Подпишут ли Баку и Ереван мирный договор?

Примут ли в Армении поправки в Конституцию для выполнения условий Азербайджана?

Примут ли в Армении поправки в Конституцию для выполнения условий Азербайджана?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы