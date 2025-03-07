Британская нефтегазовая компания собирается судиться с Казахстаном

Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas подала иск против Казахстана в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров за расторжение страной контракта на нефтедобычу.

Британская нефтегазовая компания Victoria Oil & Gas намерена отсудить у Казахстана сотни миллионов долларов за то, что власти страны лишили ее выгодного контракта на разработку казахстанского месторождения Кемерколь.

Пару дней назад иск компании к Минюсту Казахстана официально зарегистрировал Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), передает Sputnik Казахстан.

"В апреле 2021 года компания уже заявляла о намерении направить аналогичный иск против Казахстана на крупную сумму за расторжение контракта на разведку и добычу нефти на месторождении Кемерколь в Атырауской области"

- отраслевой канал Energy monitor

Спор между властями Казахстана и руководством британской компании тянется уже 20 лет, с 2005 года: именно тогда компания купила 100% долю в казахстанском месторождении, потратив на это $8,5 млн. Она пробурила несколько разведочных скважин, но через три года, в 2008-м, власти Казахстана разорвали контракт на недропользование по неизвестным причинам.