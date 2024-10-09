Казахстан снизит нефтедобычу уже в марте

Уже в нынешнем месяце Минэнерго Казахстана снизит количество сырой нефти, отправляемой на экспорт по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума.

Казахстан в рамках требований ОПЕК+ уже в марте сократит объемы транспортировки экспортной нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщил вице-министр энергетики Алибек Жамауов.

"Да, Казахстан намерен провести оптимизацию добычи в марте до необходимого уровня, то есть до наших обязательств по ОПЕК+. У нас, как вы знаете, львиная доля экспорта проходит через КТК. Соответственно, по КТК будут сокращены объемы"

- Алибек Жамауов

Общая нефтедобыча в стране будет сокращена до уровня требований ОПЕК, а что касается маршрутов экспорта, то наибольшее сокращение, до 70%, будет именно по КТК, добавил министр, передает "АиФ-Казахстан".

70% сокращений - от общего объема нефти, экспортируемой по КТК, уточнил чиновник.

Напомним, накануне первый вице-председатель правления "Казмунайгаз" Курмангазы Исказиев сообщил, что казахстанской нефти в нынешнем году через Азербайджан будет прокачиваться больше. Объемы поставок "черного золота" в направлении Актау-Баку-Джейхан на данный момент составляют 1,4 млн т – за 2024 год этот показатель вырос на 27%. В текущем году он будет увеличен до 1,7 млн т, добавил Исказиев.