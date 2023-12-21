Вестник Кавказа

Пожар в отеле на курорте Улудаг в Турции привел к смерти человека

Пожар в отеле на курорте Улудаг в Турции привел к смерти человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще один отель загорелся в Турции сегодня. Он был закрыт из-за нарушений, выявленных в ходе январских проверок.

На горнолыжном курорте Улудаг в Турции загорелся отель. Он находится в провинции Бурса, сообщили местные СМИ.

Глава Бурсы Мустафа Бозбей передал, что жертвой огня стал один человек. По информации СМИ, есть пострадавшие.

Сейчас спасатели продолжают тушить здание.

Стоит отметить, что отель был закрыт для приема гостей после масштабных проверок объектов размещения в Турции, которые были инициированы из-за другого пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в Болу. Специалисты выявили ряд существенных недочетов в работе отеля в Бурсе и забрали у него лицензию.

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