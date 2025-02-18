Вестник Кавказа

На угольной шахте под Анкарой произошел обвал породы

На угольной шахте под Анкарой произошел обвал породы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Под завал в угольной шахте в районе Хыркатепе турецкой провинции Анкара минувшей ночью попали 13 шахтеров – все они получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Минувшей ночью на одной из угольных шахт в турецкой провинции Анкара произошло обрушение породы, под завал попали шахтеры, работавшие в забое – 13 из них получили ранения.

Авария произошла в ночь на 10 апреля в районе Хыркатепе, всех шахтеров спасли, однако состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, сообщил губернатор Анкары Васип Шахин, передает АЗЕРТАДЖ.

"11 пострадавших доставлены в больницу района Бейпазары, двое - в центральные больницы Анкары"

- Васип Шахин

Всего в момент обвала породы в шахте находились 29 шахтеров, правоохранители уже начали расследование причин чрезвычайного происшествия, добавил губернатор.

Напомним, три дня назад на одной из угольных шахт в провинции Семнан на севере Ирана произошла утечка газа, на момент происшествия в ней находилось около 10 человек. Трагедия унесла жизни семи шахтеров, сообщили местные средства массовой информации.

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