На угольной шахте под Анкарой произошел обвал породы

Под завал в угольной шахте в районе Хыркатепе турецкой провинции Анкара минувшей ночью попали 13 шахтеров – все они получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Минувшей ночью на одной из угольных шахт в турецкой провинции Анкара произошло обрушение породы, под завал попали шахтеры, работавшие в забое – 13 из них получили ранения.

Авария произошла в ночь на 10 апреля в районе Хыркатепе, всех шахтеров спасли, однако состояние одного из них оценивается медиками как тяжелое, сообщил губернатор Анкары Васип Шахин, передает АЗЕРТАДЖ.

"11 пострадавших доставлены в больницу района Бейпазары, двое - в центральные больницы Анкары"

- Васип Шахин

Всего в момент обвала породы в шахте находились 29 шахтеров, правоохранители уже начали расследование причин чрезвычайного происшествия, добавил губернатор.

Напомним, три дня назад на одной из угольных шахт в провинции Семнан на севере Ирана произошла утечка газа, на момент происшествия в ней находилось около 10 человек. Трагедия унесла жизни семи шахтеров, сообщили местные средства массовой информации.