Празднующие юбилей семейные пары в Северной Осетии получат премии

Власти Северной Осетии изыскали возможность вручить семейным парам, которые прожили в браке 25, 50, 60, 70 лет и отмечающих серебряную, золотую, платиновую и благодатную свадьбы, вознаграждение по числу прожитых ими лет.

Парам, прожившим в браке 25, 50, 60, 70 лет, в Северной Осетии на юбилей будут выплачивать вознаграждение в размере прожитых супругами лет, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

"Такой выплатой мы хотим поддержать супругов, которые уже много лет вместе: воспитывают детей, внуков, правнуков и являются примером для младших"

- Сергей Меняйло

Власти региона постарались сделать все максимально просто: юбилярам заранее нужно лишь принести необходимые документы в учреждения соцобслуживания в своем районе, написал Меняйло, отметив: российский президент Владимир Путин справедливо подчеркнул, что семья – основа стабильности и процветания современного российского общества, и такой выплатой власти поддержат супругов, которые уже много лет вместе. Вместе они воспитали детей и воспитывают внуков и правнуков, для которых они служат прекрасным примером.

Премии за "семейное долгожительство" начнут выплачивать с января 2025 года, добавил Меняйло.