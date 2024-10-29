Вестник Кавказа

Премьер-министр ответил на вопросы бизнесменов в Грузии

встреча Ираклий Кобахидзе с представителями бизнеса в Грузии
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе пообщался с сотней представителей бизнеса в Грузии. В ходе встречи он в очередной раз заявил, что власти республики привержены европейскому пути.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с представителями бизнеса ответил на все волнующие их вопросы. Об этом заявил глава Минэкономики Леван Давиташвили.

"Думаю, что фактически на все вопросы, волнующие грузинский бизнес и значительную часть грузинского общества, дан ответ. Особенно речь шла о перспективе и видении будущего, в том числе о курсе правительства, потому что, к сожалению, несмотря на множество пояснений, несмотря на частую коммуникацию, к этим вопросам апеллируют, в том числе представители оппозиционных сил или различных групп общества"

– глава министерства

Он подчеркнул, что на встрече с представителями крупного бизнеса, прошедшей в диалоговом режиме, присутствовали не только те, кто поддерживают курс грузинского руководства, но и те, у кого есть вопросы к властям.

"Мы верны нашим обещаниям, которые мы дали народу во время выборов, что мы идем в Европу с достоинством и благополучием, и этот путь обязательно будет успешным, и мы наконец достигнем тех результатов, которые планируем. Обо всем этом премьер-министр рассказал подробно и исчерпывающе"

– руководитель ведомства

Он поведал, что на встрече также затрагивались вопросы поляризации в обществе и вызовы, связанные со стабильностью в стране.

"Мы говорили о прогнозах, которые, я думаю, для значительной части бизнеса оказались вполне убедительными. Однако, как заявили бизнесмены после встречи, в бизнесе есть люди, в том числе руководители крупного бизнеса, которые придерживаются иного мнения. Поэтому, конечно, диалог должен продолжаться, премьер-министр к этому полностью готов"

– глава Минэкономики

Кто участвовал во встрече?

Возможность задать вопрос премьер-министру Ираклию Кобахидзе была у 100 представителей бизнеса. В ходе встречи, которая состоялась в администрации правительства, он в очередной раз отметил, что власти привержены европейскому пути страны. Кобахидзе также выразил готовность еще раз пообщаться с предпринимателями, у которых разные позиции по курсу правительства.

Ранее стало известно, что свыше 2 тыс бизнес-компаний в Грузии, включая крупные, поддержали требование проведения повторных выборов в парламент и освобождения задержанных на протестных акциях, проходящих с 28 ноября.

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