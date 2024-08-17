Вестник Кавказа

Международный день гор: когда и как отмечают, поздравления и открытки

Елизавета Перелыгина
Международный день гор: когда и как отмечают, поздравления и открытки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всемирный день гор празднуют на всей планете каждый год 11 декабря. В 2024 году его отметят в среду. Что это за праздник, как его отметить, какие есть открытки и поздравления?

Совсем скоро мир будет отмечать Международный день гор. Празднику не так много лет, но он уже успел стать популярным во многих странах, в том числе и в России. Как отметить и как поздравить с Днем гор?

Когда Международный день гор 2024?

Всемирный день гор – это праздник с постоянной датой. Она не меняется год от года – день гор отмечают ежегодно 11 декабря. В 2024 году Международный день гор будут праздновать в среду.

Поздравительная открытка
© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Всемирным днем гор

Горы – это настоящее чудо природы. Они представляют собой особый, удивительный и необычный мир. Совершая восхождения, можно как будто пройти по всем климатическим поясам, вплоть до арктического.

Поздравительная открытка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горы занимают почти четверть поверхности нашей планеты. По данным ООН, 15% всех жителей земли живут именно в горах. А вот количество людей, уровень жизни которых зависит от состояния, в котором находятся горы, гораздо больше – они влияют на половину населения планеты.

И в то же время горы – это очень красиво. Белоснежные вершины, острые скалы, мрачные ущелья, узкие тропинки, цветущие альпийские луга, стремительные ручьи… Горы всегда служили источником вдохновения для поэтов, писателей и художников.

Поздравительная открытка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вот как описывал Кавказ Михаил Лермонтов в поэме "Демон":

И над вершинами Кавказа

Изгнанник рая пролетал:

Под ним Казбек как грань алмаза,

Снегами вечными сиял,

И, глубоко внизу чернея,

Как трещина, жилище змея,

Вился излучистый Дарьял,

И Терек, прыгая, как львица

С косматой гривой на хребте,

Ревел, — и горный зверь и птица,

Кружась в лазурной высоте,

Глаголу вод его внимали;

И золотые облака

Из южных стран, издалека

Его на север провожали;

И скалы тесною толпой,

Таинственной дремоты полны,

Над ним склонялись головой,

Следя мелькающие волны;

И башни замков на скалах

Смотрели грозно сквозь туманы —

У врат Кавказа на часах

Сторожевые великаны!

Невозможно удержаться от восторга, оказавшись в горах, – настолько они величественны и прекрасны.

История праздника День гор

В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Повестка дня на XXI век. Одна из ее глав была посвящена горам и называлась "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие". Тогда же был учрежден и сам праздник – Международный день гор.

Поздравительная открытка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спустя десять лет ООН объявила 2002 год Международным годом гор. Международный день гор впервые отметили в 2003 году.

Праздник призван привлечь внимание к опасностям, которые угрожают горам. Это прежде всего изменения климата, ухудшение состояния земель, слишком активная эксплуатация и природные катаклизмы.

Жители горных районов относятся к числу самых бедных в мире. Климатические изменения еще больше усложняют им жизнь, делая еще более тяжелой борьбу за выживание.

Поздравления на День гор

Поздравить с Днем гор можно и тех, кто живет в горах, и тех, для кого горы стали смыслом жизни, например, альпинистов и горных туристов, и просто своих родных и близких, чтобы напомнить им о величии и в то же время уязвимости гор.

Поздравительная открытка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Днем гор! Храните наши горы!

Чтоб грива Терека у рек,

Ревущих, как поэт изрек,

Все так же привлекала взоры.

Поздравительная открытка
© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Поздравляю с Днем гор! Желаю, чтобы их мудрость служила опорой, великолепие – вдохновляло на свершения, прелесть – помогала отвлечься от забот!

Поздравительная открытка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из Мирового океана

Порой возвысится гора

И, в дымке утренней тумана,

Стоит прекрасна и мудра.

И нам не стоит так стремиться,

Предавшись жизни суете,

А лучше нам у гор учиться –

Тиши, покою, высоте.

Поздравительная открытка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Примите мои поздравления с Днем гор! Пусть ваша жизнь будет так же спокойна, как дух гор, так же весела, как горный ручей, и так же шла ввысь, как горные уступы!

Как люди отмечают День гор?

ООН в Международный день гор устраивает просветительские мероприятия для самых разных аудиторий, на которых люди узнают о проблемах гор и о том, что они могут сделать для этого чуда Земли. Это лекции, ярмарки, мастер-классы и многое другое.

Поздравительная открытка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно отметить праздник, съездив в горы, а если нет такой возможности – посмотреть фильм о горах, об их природе, о народах, живущих в горах, или почитать книгу о горных тайнах и легендах…

И, конечно, стоит поздравить тех, кто дорог, с этим величавым праздником!

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