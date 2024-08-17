Международный день гор: когда и как отмечают, поздравления и открытки

Совсем скоро мир будет отмечать Международный день гор. Празднику не так много лет, но он уже успел стать популярным во многих странах, в том числе и в России. Как отметить и как поздравить с Днем гор?
Когда Международный день гор 2024?
Всемирный день гор – это праздник с постоянной датой. Она не меняется год от года – день гор отмечают ежегодно 11 декабря. В 2024 году Международный день гор будут праздновать в среду.
Открытки с Всемирным днем гор
Горы – это настоящее чудо природы. Они представляют собой особый, удивительный и необычный мир. Совершая восхождения, можно как будто пройти по всем климатическим поясам, вплоть до арктического.
Горы занимают почти четверть поверхности нашей планеты. По данным ООН, 15% всех жителей земли живут именно в горах. А вот количество людей, уровень жизни которых зависит от состояния, в котором находятся горы, гораздо больше – они влияют на половину населения планеты.
И в то же время горы – это очень красиво. Белоснежные вершины, острые скалы, мрачные ущелья, узкие тропинки, цветущие альпийские луга, стремительные ручьи… Горы всегда служили источником вдохновения для поэтов, писателей и художников.
Вот как описывал Кавказ Михаил Лермонтов в поэме "Демон":
И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел, — и горный зверь и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали;
И золотые облака
Из южных стран, издалека
Его на север провожали;
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!
Невозможно удержаться от восторга, оказавшись в горах, – настолько они величественны и прекрасны.
История праздника День гор
В 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию была принята Повестка дня на XXI век. Одна из ее глав была посвящена горам и называлась "Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое горное развитие". Тогда же был учрежден и сам праздник – Международный день гор.
Спустя десять лет ООН объявила 2002 год Международным годом гор. Международный день гор впервые отметили в 2003 году.
Праздник призван привлечь внимание к опасностям, которые угрожают горам. Это прежде всего изменения климата, ухудшение состояния земель, слишком активная эксплуатация и природные катаклизмы.
Жители горных районов относятся к числу самых бедных в мире. Климатические изменения еще больше усложняют им жизнь, делая еще более тяжелой борьбу за выживание.
Поздравления на День гор
Поздравить с Днем гор можно и тех, кто живет в горах, и тех, для кого горы стали смыслом жизни, например, альпинистов и горных туристов, и просто своих родных и близких, чтобы напомнить им о величии и в то же время уязвимости гор.
С Днем гор! Храните наши горы!
Чтоб грива Терека у рек,
Ревущих, как поэт изрек,
Все так же привлекала взоры.
Поздравляю с Днем гор! Желаю, чтобы их мудрость служила опорой, великолепие – вдохновляло на свершения, прелесть – помогала отвлечься от забот!
Из Мирового океана
Порой возвысится гора
И, в дымке утренней тумана,
Стоит прекрасна и мудра.
И нам не стоит так стремиться,
Предавшись жизни суете,
А лучше нам у гор учиться –
Тиши, покою, высоте.
Примите мои поздравления с Днем гор! Пусть ваша жизнь будет так же спокойна, как дух гор, так же весела, как горный ручей, и так же шла ввысь, как горные уступы!
Как люди отмечают День гор?
ООН в Международный день гор устраивает просветительские мероприятия для самых разных аудиторий, на которых люди узнают о проблемах гор и о том, что они могут сделать для этого чуда Земли. Это лекции, ярмарки, мастер-классы и многое другое.
Можно отметить праздник, съездив в горы, а если нет такой возможности – посмотреть фильм о горах, об их природе, о народах, живущих в горах, или почитать книгу о горных тайнах и легендах…
И, конечно, стоит поздравить тех, кто дорог, с этим величавым праздником!