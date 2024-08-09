Восхождение на священную гору: что ждет туристов на святой горе Шалбуздаг?

При восхождении на священную гору Шалбуздаг в Дагестане туристов ждут удивительные достопримечательности. Среди них – священное озеро Зам-Зам, грехомер, святилище героя Сулеймана и дающая ночлег мечеть Золотой Эренлер.

Туры и экскурсии на гору Шалбуздаг в Докузпаринском районе Дагестана становятся все более популярными у россиян, и это неудивительно: во время восхождения открываются невероятные виды, заставляющие задуматься о вечном. Да и достопримечательности на горе также необычны. Недаром совершение семи восхождений на Шалбуздаг приравнивается к совершению хаджа в Мекку.

Гора Шалбуздаг: где находится и как добраться?

Священное место расположено неподалеку от границы с Азербайджаном. У подножья горы находится село Мискинджа, откуда обычно путешественники начинают путь наверх.

Координаты GPS: 41.328252847114, 47.7992293518037.

До Шалбуздага можно добраться на личном транспорте, для этого нужно заранее узнать маршрут. Без автомобиля ехать до места назначения придется с пересадками.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Чтобы добраться до Шалбуздага из Махачкалы, надо сначала прибыть на автовокзал в Дербенте, откуда выезжают автобусы или такси до села Мискинджа. Затем жители села довезут на УАЗах до базового лагеря, откуда начнется движение вверх.

Лагерь и мечеть на Шалбуздаге

Высота Шалбуздага – 4 142 м над уровнем моря. А базовый лагерь находится на высоте 3 тыс м над уровнем моря. Машины туда подняться уже не могут, поэтому пассажиров высаживают на высоте 2,9 тыс м. Оставшиеся 100 м туристы преодолевают сами.

На этом месте путешественники обычно устраивают привал: здесь они могут отдохнуть после дороги и подъема, поесть и остаться на ночлег.

Переночевать можно в мечети Золотой Эренлер. В ней есть жилые комнаты для ночевки, столовая и туалет.

Для ночлега предусмотрено каменное здание, состоящее из мужской и женской половин, разделенных перегородкой. В помещении отсутствует отопление, поэтому спать придется в одежде, укрывшись сразу несколькими одеялами – в горах холодно. Лучше взять с собой спальный мешок – на случай, если склад в мечети с матрасами и одеялами будет закрыт.

Пир Сулеймана

Пир Сулеймана – святилище (мавзолей), где покоятся останки героя лезгинских легенд Сулеймана. Согласно преданиям, он умел разговаривать с животными и совершал хорошие поступки.

Перед смертью Сулейман попросил своих односельчан положить его на похоронные носилки и оставить в одиночестве. Когда он умер, прилетевшая стая голубей подняла носилки с телом и унесла в сторону Шалбуздага, где его и похоронили.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Сегодня Пир Сулеймана – место, куда совершают паломничество. Могила праведника отделана мрамором, наверху установлен склеп, внутри пол застелен коврами.

Могила находится на высоте 1,5 тыс м, и некоторые туристы начинают свое восхождение на вершину именно оттуда. Внутри мавзолея есть места, где паломники или простые туристы могут переночевать.

Восхождение на Шалбуздаг

Любители встретить рассвет начинают восхождение ночью или ранним утром (примерно в 3 или 4 утра). Подъем на вершину займет примерно 3 часа.

По пути на высоту туристы встретятся с "марсианскими" каменными пейзажами и расстеленными по скалам облаками, которые опускаются ниже горных вершин.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

По окончании путешествия, на высоте 3,8 тыс м, туриста будет ждать небольшое плато, где можно удобно усесться, расслабиться и насладиться красивыми видами окрестностей или сделать много снимков на память.

Озеро Зам-зам на Шалбуздаге

Через 2 часа после начала подъема следует совершить остановку на озере Зам-зам – это источник, названный в честь священного для мусульман колодца в Мекке.

Озеро располагается на высоте 3 760 м, между двумя скалами. Его глубина не известна. Вода в источнике всегда холодная, в любое время года она покрывается корочкой льда.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

В озеро нельзя ничего бросать, исключением могут стать серебряные монеты. Кроме того, здесь запрещено умываться, однако разрешается пить и набирать воду. Поэтому туристы или паломники обычно с собой берут бутылки.

Грехомер

Грехомер расположен на вершине горы. Он представляет собой узкий проход между двумя скалами, пройти через который могут только люди с чистой душой.

Чем труднее человеку пробраться через проход, тем больше у него грехов. Но в случае успеха человек полностью очищается от внутренней скверны.