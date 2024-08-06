Священная гора Шалбуздаг в Дагестане: высота, как добраться, восхождение

Знаменитая гора Шалбуздаг расположена в Дагестане, у границы с Азербайджаном. Что означает название вершины, какова ее высота, где она находится, как до нее добраться? Как можно совершить восхождение и паломничество и что за озеро на Шалбуздаге?

Шалбуздаг – одна из самых высоких гор в Дагестане и восточной части большого Кавказа. Вершина и раньше пользовалась популярностью у местных любителей горных походов и альпинистов. Со временем ее стали покорять и туристы со всей России, и даже из других стран мира.

Где находится Шалбуздаг?

Гора Шалбуздаг находится на территории Докузпаринского района Дагестана, неподалеку от границы с Азербайджаном. Рядом с вершиной расположено несколько населенных пунктов. Подъем на вершину начинается с села Мискинджа.

Координаты горы – 41°19′42″ северной широты и 47°47′57″ восточной долготы.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Координаты GPS: 41.328252847114, 47.7992293518037.

Что означает слово Шалбуздаг?

Шалбуздаг с азербайджанского языка дословно переводится как "гора, покрытая льдом": "шал" – шаль или покрытие, "буз" – лед, "даг" – гора.

Лезгинское название горы – "Гъуцар сув" – переводится, как "Гора Богов". Согласно традиционным верованиям, Шалбуздаг – священная гора.

Кроме того, считается, что семь восхождений на гору приравниваются к паломничеству в Мекку. Некоторые также верят, что, если взойти на гору, обязательно сбудутся желания.

Высота горы

Высота Шалбуздага составляет 4 142 м над уровнем моря. Вместе в вершинами Базардюзю и Шахдаг гора является одной из высочайших точек восточной части Кавказа.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что за последние несколько десятков лет в районе Шалбуздага подземных толчков нет, место принято считать обладающим высокой сейсмоактивностью.

Раньше здесь происходили подземные толчки силой 6-7 баллов.

Как добраться до горы Шалбуздаг?

Туристам, желающим совершить восхождение на гору, важно знать, что путь до села Мискинджа, а оттуда – до базового лагеря, будет долгим. Поэтому к нему следует подготовиться очень хорошо. Дорога от Махачкалы до Мискинджа займет примерно 4 часа, а от села до места для ночлега – до 2 часов.

При этом следует отметить, что путь из Махачкалы до горы проходит через Дербент, поэтому путешественники, выезжающие из самого южного города России, быстрее доберутся до нужной точки.

Те, кто выезжают из Махачкалы, сначала должны добраться до Дербента. Это можно сделать на автобусе с автовокзала "Южный" или на электричке с ж/д вокзала. С автостанции в Дербенте следует доехать до Мискинджа и попросить местных жителей довезти до точки восхождения. Расстояние от столицы Дагестана до села – 240 км.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Стоит добавить, что сезон восхождения на гору начинается в июле, а завершается в сентябре. Пиком туристических походов считается время с 20 июля по 20 августа.

Восхождение на вершину

При въезде в Мискинджа нужно найти стоянку, откуда на УАЗе путешественников отправляют в сторону лагеря, где можно будет отдохнуть и переночевать. Он находится на высоте 3 000 м, машина довозит до 2 900 м, дальше нужно идти пешком полчаса-час.

Восхождение лучше начать либо ночью, чтобы встретить рассвет, либо утром после отдыха. Подъем на высоту займет порядка 3-х часов.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Наивысшая точка горы, куда можно добраться на ногах, – 3 800 м. Дальше идут отвесные скалы, доступные только альпинистам.

Несмотря на лето, следует учитывать перепады температур в горах. Если днем может быть жарко, то ночью и утром – очень холодно. Подниматься на вершину надо в теплой одежде, а в дорогу обязательно взять немного еды и бутылку воды.

Озеро Зам-зам

Если по пути закончилась вода, то ничего страшного не будет. По пути воды можно будет набрать на озере Зам-зам, которое расположено прямо на горе.

© Фото: Мурад Устаров/"Вестник Кавказа"

Источник получил название по аналогии со священным колодцем Зам-зам в Мекке. Он располагается между двумя скалами. Лучи солнца сюда не попадают, поэтому вода всегда холодная. Даже летом поверхность озера может быть покрыта тонкой корочкой льда.