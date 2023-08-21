Тарзанка, зиплайн и экстремальные качели в Дагестане: где находятся и сколько стоят?

Дагестан активно развивает экстремальные развлечения для туристов. Где в Дагестане находятся тарзанки и сколько стоит прыжок в Сулакском каньоне? Как прокатиться на зиплайне? Что такое экстремальные качели?

Дагестан привлекает туристов на отдых не только своей яркой природой и удивительной кухней, но и приключениями. Эксперты признают Дагестан лидером по приключенческому туризму среди регионов СКФО. Для развития экстремального туризма в Дагестане созданы все необходимые условия.

Туризм в Дагестане 2024

Туристическая отрасль в Дагестане продолжает развиваться. Республика по-прежнему остается лидером по туризму на Северном Кавказе, несмотря на замедление спроса из-за недавних трагических событий и некоторых проблем внутри республики.

Путешественники сегодня открывают для себя новые локации. Помимо традиционных поездок в Гуниб, Дербент или на Сулакский каньон, туристы спешат посмотреть юг Дагестана или опробовать экстремальные развлечения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последнее время заметно возрос спрос на поездки в Ахтынский район, Самурский лес, на Хучнинский водопад. Любители горных прогулок предпочитают туры на гору Шалбуздаг (высота 4 142 м). Обрели популярность и пешие походы.

Но для поклонников экстремального туризма Дагестан подготовил особую программу. Уже несколько лет в республике активно развиты полеты на зиплайне, роупджампинг, а с недавнего времени – горные прогулки на сапах.

Тарзанки в Дагестане

Число желающих совершить прыжок с тарзанки в Дагестане растет постоянно. Роупджампинг организуют несколько команд в различных точках республики. Любителям такого экстрима стоит отправиться на самый высокий однокаскадный водопад на Кавказе – Тобот. Прыжки с тарзанки здесь проводятся строго под контролем инструктора.

Высота скалы водопада составляет 100 м, глубина падения – 70-75 м. Прыжки с тарзанки безопасны и осуществляются от официально зарегистрированной Федерации роуджампинга. Стоимость может начинаться от 6 тыс рублей.

© Фото: сайт Главрыбы

Новичкам подойдет более простая тарзанка на Сулакском каньоне. Кстати, во время экскурсии рекомендуем заглянуть в пещеру "Нохъо" – часть территории экотуркомплекса "Главрыба".

Высота скалы на Сулакском каньоне – 50 км. Перед полетом в пропасть инструкторы сначала подробно рассказывают об аттракционе, а затем облачают каждого прыгуна в альпинистское снаряжение. Цена – 5 тыс рублей.

Зиплайн над каньоном

Еще одно экстремальное развлечение в Дагестане – скоростной спуск по воздуху на канате (зиплайн). Один из самых популярных зиплайнов находится в местности Матлас в Хунзахском районе, его длина – 450 м.

Второй зиплайн расположен в комплексе "Главрыба". Туристов ожидает спуск над Сулакским каньоном. Протяженность полета составляет 500 м, высота – 250 м.

© Фото: сайт Главрыбы

Кроме того, прокатиться с ветерком возле каньона можно на высоте 40 м и протяженностью 600 м в поселке Дубки Казбековского района. Еще один зиплайн есть в селе Старое Зубутли.

Стоит добавить, что точную стоимость этого развлечения лучше узнавать у организаторов.

Качели над обрывом

Еще одно удивительное приключение для любителей адреналина – гигантские качели, которые установлены над Сулакским каньоном в комплексе пещер "Нохъо". Как обычно, туристам выдают каски и направляют к аттракциону, проводя по пути инструктаж. Перед полетом инструкторы проверяют, вся ли экипировка на месте, подбодряют клиента, а после одним движением рычага отправляют его вниз. Стоимость такого удовольствия – 5 тыс рублей.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Где самые популярные экстремальные развлечения в Дагестане?

Первый заместитель министра туризма Дагестана Абдулла Магомедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал экотуркомплекс "Главрыба" наиболее популярным местом для экстремального туризма в Дагестане. Он отметил, что зиплайн также доступен и в Махачкале, и в Хунзахе, и в других местах республики.

Первый замглавы ведомства подчеркнул, что комплекс "Главрыба" пользуется особой популярностью среди путешественников, а очередь из желающих опробовать аттракционы там расписана наперед.

© Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа"

Абдуллаев также заявил, что такими видами отдыха увлекаются и жители Дагестана. Он напомнил, что первый зиплайн в Дагестане появился около 5 лет назад, а тарзанка – 3-4 года назад.

Первый замминистра также назвал это направление относительно новыми для республики.