Тарзанка, зиплайн и экстремальные качели в Дагестане: где находятся и сколько стоят?

Дагестан привлекает туристов на отдых не только своей яркой природой и удивительной кухней, но и приключениями. Эксперты признают Дагестан лидером по приключенческому туризму среди регионов СКФО. Для развития экстремального туризма в Дагестане созданы все необходимые условия.
Туризм в Дагестане 2024
Туристическая отрасль в Дагестане продолжает развиваться. Республика по-прежнему остается лидером по туризму на Северном Кавказе, несмотря на замедление спроса из-за недавних трагических событий и некоторых проблем внутри республики.
Путешественники сегодня открывают для себя новые локации. Помимо традиционных поездок в Гуниб, Дербент или на Сулакский каньон, туристы спешат посмотреть юг Дагестана или опробовать экстремальные развлечения.
В последнее время заметно возрос спрос на поездки в Ахтынский район, Самурский лес, на Хучнинский водопад. Любители горных прогулок предпочитают туры на гору Шалбуздаг (высота 4 142 м). Обрели популярность и пешие походы.
Но для поклонников экстремального туризма Дагестан подготовил особую программу. Уже несколько лет в республике активно развиты полеты на зиплайне, роупджампинг, а с недавнего времени – горные прогулки на сапах.
Тарзанки в Дагестане
Число желающих совершить прыжок с тарзанки в Дагестане растет постоянно. Роупджампинг организуют несколько команд в различных точках республики. Любителям такого экстрима стоит отправиться на самый высокий однокаскадный водопад на Кавказе – Тобот. Прыжки с тарзанки здесь проводятся строго под контролем инструктора.
Высота скалы водопада составляет 100 м, глубина падения – 70-75 м. Прыжки с тарзанки безопасны и осуществляются от официально зарегистрированной Федерации роуджампинга. Стоимость может начинаться от 6 тыс рублей.
Новичкам подойдет более простая тарзанка на Сулакском каньоне. Кстати, во время экскурсии рекомендуем заглянуть в пещеру "Нохъо" – часть территории экотуркомплекса "Главрыба".
Высота скалы на Сулакском каньоне – 50 км. Перед полетом в пропасть инструкторы сначала подробно рассказывают об аттракционе, а затем облачают каждого прыгуна в альпинистское снаряжение. Цена – 5 тыс рублей.
Зиплайн над каньоном
Еще одно экстремальное развлечение в Дагестане – скоростной спуск по воздуху на канате (зиплайн). Один из самых популярных зиплайнов находится в местности Матлас в Хунзахском районе, его длина – 450 м.
Второй зиплайн расположен в комплексе "Главрыба". Туристов ожидает спуск над Сулакским каньоном. Протяженность полета составляет 500 м, высота – 250 м.
Кроме того, прокатиться с ветерком возле каньона можно на высоте 40 м и протяженностью 600 м в поселке Дубки Казбековского района. Еще один зиплайн есть в селе Старое Зубутли.
Стоит добавить, что точную стоимость этого развлечения лучше узнавать у организаторов.
Качели над обрывом
Еще одно удивительное приключение для любителей адреналина – гигантские качели, которые установлены над Сулакским каньоном в комплексе пещер "Нохъо". Как обычно, туристам выдают каски и направляют к аттракциону, проводя по пути инструктаж. Перед полетом инструкторы проверяют, вся ли экипировка на месте, подбодряют клиента, а после одним движением рычага отправляют его вниз. Стоимость такого удовольствия – 5 тыс рублей.
Где самые популярные экстремальные развлечения в Дагестане?
Первый заместитель министра туризма Дагестана Абдулла Магомедов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" назвал экотуркомплекс "Главрыба" наиболее популярным местом для экстремального туризма в Дагестане. Он отметил, что зиплайн также доступен и в Махачкале, и в Хунзахе, и в других местах республики.
Первый замглавы ведомства подчеркнул, что комплекс "Главрыба" пользуется особой популярностью среди путешественников, а очередь из желающих опробовать аттракционы там расписана наперед.
Абдуллаев также заявил, что такими видами отдыха увлекаются и жители Дагестана. Он напомнил, что первый зиплайн в Дагестане появился около 5 лет назад, а тарзанка – 3-4 года назад.
Первый замминистра также назвал это направление относительно новыми для республики.