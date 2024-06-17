Чем славится дагестанская кухня? 3 самых вкусных национальных блюда

Туризм в Дагестане связан не только с горами, морем, водопадами и историей, но и едой. Республика всегда отличалась от остальных регионов своими "фишками" в национальной кухне и продуктах.
И сегодня туристы из разных городов России и других стран приезжают в Дагестан не только чтобы насладиться яркой природой или искупаться в море, но и чтобы отведать местную кухню, которая обрела широкую популярность.
Дагестанская кухня – особенности
Дагестанская кухня чрезвычайно разнообразна, она включает в себя кулинарные традиции всех народов республики. Все блюда в основном готовятся из мяса, рыбы, теста и сыра. Подаются они вместе со свежими овощами.
Надо сказать, что на национальных блюдах дагестанские кулинары не остановились. В республике можно отведать множество сладостей – пирожных, пирогов, тортов на любой вкус.
Кроме того, в Дагестане, помимо местной кухни, очень хорошо готовят полюбившиеся всем россиянам (и не только) блюда разных стран мира.
В общем, даже из двух яиц и одного помидора туристу подадут на стол шедевр.
Что обязательно надо попробовать в Дагестане?
Гостям Дагестана обычно больше всего интересна кухня горцев, которую можно охарактеризовать фразой "Чем проще, тем лучше". Самые популярные дагестанские блюда – это:
- хинкал;
- курзе;
- чуду.
Хинкал
Прежде всего – не путайте дагестанский хинкал с грузинскими хинкали! Хинкал – это куски теста, сваренные в бараньем или говяжьем бульоне. Хинкал подается вместе с мясом, домашней колбасой, а также аджикой или сметаной с чесноком.
Хинкал – визитная карточка Дагестана и тест-драйв для невест. Принято считать, что если будущая жена хорошо готовит хинкал, то она будет отличной хозяйкой.
Существует несколько видов хинкала. Самый известный – аварский – в виде ромбиков из теста толщиной около сантиметра. Популярен и даргинский хинкал – слоеные рулетики из теста с добавлением специй или измельченных грецких орехов.
Не менее популярны в Дагестане лакский и лезгинский хинкалы. Лакский готовят из маленьких кусочков теста в виде "ушек", лезгинский – из очень тонко нарезанного квадратами теста. Оба вида принято есть вместе с бульоном.
Сегодня хинкал можно попробовать практически в любом городе или крупном селе Дагестана. Чем больше туристов приезжают в Дагестан, тем известнее становится хинкал.
Курзе
Курзе – еще одно дагестанское блюдо, которое напоминает пельмени, дюшбару, хинкали или манты. Это комок фарша, завернутый в тесто.
Отличается он от "собратьев" особым способом лепки – края обязательно должны быть завернуты в виде косички или змейки. При этом курзе можно делать не только из фарша, но из творога, яиц и даже из крапивы.
Курзе, как и хинкал, принято кушать с соусом из сметаны с чесноком (или просто сметаны) и аджики.
Чуду
Чуду (или ласково "чудушки") – дагестанские пироги, которые можно встретить везде. Начинку из мяса, тыквы, крапивы, творога, сыра или картошки заворачивают в две лепешки и готовят на огне.
Чуду может быть как тонким, так и потолще. Второй вариант часто встречается у даргинцев (даргинское чуду с мясом и картофелем) и лакцев (къячи – из мясного фарша и сыворотки).
Тонкие чуду готовят лезгины (афарар – из зелени). Аварцы выделяются чуду с залежавшимся творогом, который в горячем виде тянется. Такой вид называется ботишал или беркал.
Что еще готовят из мяса в Дагестане?
"Если вы вегетарианец, то в Дагестан лучше не приезжать", – шутят туристы и местные жители. В Дагестане почти во все блюда входит мясо. Помимо хинкала, курзе и чуду, здесь также готовят шашлыки различных видов:
- бараний;
- говяжий;
- куриный;
- ханский (из печени).
Еще дагестанцы очень любят курдюк – часть бараньей или овечьей туши, жировое отложение в районе хвоста животного курдючной породы. Его используют не только при готовке, но и в лечебных целях.
Хинкал не обходится без вареного мяса или домашней колбасы из говядины и жира.
Какие сладости любят в Дагестане?
Дагестанцы очень любят сладкое, и выбор всяких вкусных угощений здесь велик. На праздничных застольях всегда можно увидеть мучную халву и пахлаву.
Помимо этого, в Дагестане очень любят абрикосовую кашу, которую лучше есть с урбечом – местной "Нутеллой", то есть пастой из орехов.
В Дагестане в целом производится много сладостей. Это касается не только традиционных (местных) вкусностей. Сегодня в республике открыто очень много кондитерских предприятий, которые готовят вкусные пирожные и торты. Выпечку делают и на заказ. Хорошо готовят "Прагу", "Наполеон", "Каприз" и другие известные виды тортов.