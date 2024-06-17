Чем славится дагестанская кухня? 3 самых вкусных национальных блюда

Отдых в Дагестане невозможно представить без национальной кухни. Дагестанские блюда – это мясо, много овощей, шашлык и сладости. Расскажем о лучших блюдах дагестанской кухни – хинкале, курзе и чуду. Что поесть в Дагестане?

Туризм в Дагестане связан не только с горами, морем, водопадами и историей, но и едой. Республика всегда отличалась от остальных регионов своими "фишками" в национальной кухне и продуктах.

И сегодня туристы из разных городов России и других стран приезжают в Дагестан не только чтобы насладиться яркой природой или искупаться в море, но и чтобы отведать местную кухню, которая обрела широкую популярность.

Дагестанская кухня – особенности

Дагестанская кухня чрезвычайно разнообразна, она включает в себя кулинарные традиции всех народов республики. Все блюда в основном готовятся из мяса, рыбы, теста и сыра. Подаются они вместе со свежими овощами.

Надо сказать, что на национальных блюдах дагестанские кулинары не остановились. В республике можно отведать множество сладостей – пирожных, пирогов, тортов на любой вкус.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в Дагестане, помимо местной кухни, очень хорошо готовят полюбившиеся всем россиянам (и не только) блюда разных стран мира.

В общем, даже из двух яиц и одного помидора туристу подадут на стол шедевр.

Что обязательно надо попробовать в Дагестане?

Гостям Дагестана обычно больше всего интересна кухня горцев, которую можно охарактеризовать фразой "Чем проще, тем лучше". Самые популярные дагестанские блюда – это:

хинкал;

курзе;

чуду.

Хинкал

Прежде всего – не путайте дагестанский хинкал с грузинскими хинкали! Хинкал – это куски теста, сваренные в бараньем или говяжьем бульоне. Хинкал подается вместе с мясом, домашней колбасой, а также аджикой или сметаной с чесноком.

Хинкал – визитная карточка Дагестана и тест-драйв для невест. Принято считать, что если будущая жена хорошо готовит хинкал, то она будет отличной хозяйкой.

© Фото: телеграм-канал Минтуризма РД

Существует несколько видов хинкала. Самый известный – аварский – в виде ромбиков из теста толщиной около сантиметра. Популярен и даргинский хинкал – слоеные рулетики из теста с добавлением специй или измельченных грецких орехов.

Не менее популярны в Дагестане лакский и лезгинский хинкалы. Лакский готовят из маленьких кусочков теста в виде "ушек", лезгинский – из очень тонко нарезанного квадратами теста. Оба вида принято есть вместе с бульоном.

Сегодня хинкал можно попробовать практически в любом городе или крупном селе Дагестана. Чем больше туристов приезжают в Дагестан, тем известнее становится хинкал.

Курзе

Курзе – еще одно дагестанское блюдо, которое напоминает пельмени, дюшбару, хинкали или манты. Это комок фарша, завернутый в тесто.

Отличается он от "собратьев" особым способом лепки – края обязательно должны быть завернуты в виде косички или змейки. При этом курзе можно делать не только из фарша, но из творога, яиц и даже из крапивы.

© Фото: Akhmad Tarkovsky, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Курзе, как и хинкал, принято кушать с соусом из сметаны с чесноком (или просто сметаны) и аджики.

Чуду

Чуду (или ласково "чудушки") – дагестанские пироги, которые можно встретить везде. Начинку из мяса, тыквы, крапивы, творога, сыра или картошки заворачивают в две лепешки и готовят на огне.

Чуду может быть как тонким, так и потолще. Второй вариант часто встречается у даргинцев (даргинское чуду с мясом и картофелем) и лакцев (къячи – из мясного фарша и сыворотки).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тонкие чуду готовят лезгины (афарар – из зелени). Аварцы выделяются чуду с залежавшимся творогом, который в горячем виде тянется. Такой вид называется ботишал или беркал.

Что еще готовят из мяса в Дагестане?

"Если вы вегетарианец, то в Дагестан лучше не приезжать", – шутят туристы и местные жители. В Дагестане почти во все блюда входит мясо. Помимо хинкала, курзе и чуду, здесь также готовят шашлыки различных видов:

бараний;

говяжий;

куриный;

ханский (из печени).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еще дагестанцы очень любят курдюк – часть бараньей или овечьей туши, жировое отложение в районе хвоста животного курдючной породы. Его используют не только при готовке, но и в лечебных целях.

Хинкал не обходится без вареного мяса или домашней колбасы из говядины и жира.

Какие сладости любят в Дагестане?

Дагестанцы очень любят сладкое, и выбор всяких вкусных угощений здесь велик. На праздничных застольях всегда можно увидеть мучную халву и пахлаву.

Помимо этого, в Дагестане очень любят абрикосовую кашу, которую лучше есть с урбечом – местной "Нутеллой", то есть пастой из орехов.

© Фото: телеграм-канал Минтуризма РД

В Дагестане в целом производится много сладостей. Это касается не только традиционных (местных) вкусностей. Сегодня в республике открыто очень много кондитерских предприятий, которые готовят вкусные пирожные и торты. Выпечку делают и на заказ. Хорошо готовят "Прагу", "Наполеон", "Каприз" и другие известные виды тортов.